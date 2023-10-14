Николай Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Василий Тимофеев
Мать: Ксения Семенова
Рождение ребёнка
17.10.1872
Сын: Тимофеев Николай Николаев
Мать ребёнка: Параскева Николаева
Рождение ребёнка
02.03.1877
Дочь: Матрона Николаева
Мать ребёнка: Параскева Николаева
Рождение ребёнка
02.03.1877
Дочь: Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Параскева Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Николаева
Смерть
1881