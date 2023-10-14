Николай Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Васильев

Николай Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

TS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Василий Тимофеев

Мать: Ксения Семенова

Рождение ребёнка
17.10.1872

Сын: Тимофеев Николай Николаев

Мать ребёнка: Параскева Николаева

Рождение ребёнка
02.03.1877

Дочь: Матрона Николаева

Мать ребёнка: Параскева Николаева

Рождение ребёнка
02.03.1877

Дочь: Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Параскева Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Николаева

Смерть
1881
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close