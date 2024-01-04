Кузнецова (Рылова) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Рылова) Антонина Петровна

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Место рождения

Пиляндыш, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 26.02.1950

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиляндыш, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.05.1979

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
23.08.1984

Дочь: Курова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Сергеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр Сергеевич

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