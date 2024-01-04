Кузнецова (Рылова) Антонина Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 26.02.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.02.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1979
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
23.08.1984
Дочь: Курова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Сергеевич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно