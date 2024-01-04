Скалозубенко Агриппина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения18.06.1876 ст.
Дата смерти27.10.1876 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1876 ст.
Крещение
18.06.1876 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Иван Лаврентьевич Мандригулин, Мария Артемовна Белосурова
Смерть
27.10.1876 ст.
Причина смерти: слаборожденная
Похороны
29.10.1876 ст.
на кладбище