Скалозубенко Агриппина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скалозубенко Агриппина Фёдоровна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

18.06.1876 ст.

Дата смерти

27.10.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1876 ст.

Отец: Скалозуб(енко) Федор Степанович

Мать: Скалозубенко Мавра Федоровна

Кровное, Сумська область
Крещение
18.06.1876 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Иван Лаврентьевич Мандригулин, Мария Артемовна Белосурова
Смерть
27.10.1876 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная
Похороны
29.10.1876 ст.
на кладбище
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