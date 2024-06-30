Адрианова (Образцова) Стефанида Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адрианова (Образцова) Стефанида Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.04.1860

Муж: Адрианов/Андрианов Матфей Фёдорович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Адрианов Пётр Матфеев

Отец ребёнка: Адрианов/Андрианов Матфей Фёдорович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Адрианова) Вера Матфеева

Отец ребёнка: Адрианов/Андрианов Матфей Фёдорович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Адрианов/Андрианов Павел Матфеев

Отец ребёнка: Адрианов/Андрианов Матфей Фёдорович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Желницкая (Адрианова) Евдокия Матфеева

Отец ребёнка: Адрианов/Андрианов Матфей Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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