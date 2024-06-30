Адрианова (Образцова) Стефанида Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.04.1860
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Адрианов/Андрианов Матфей Фёдорович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Адрианова) Вера Матфеева
Отец ребёнка: Адрианов/Андрианов Матфей Фёдорович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Адрианов/Андрианов Павел Матфеев
Отец ребёнка: Адрианов/Андрианов Матфей Фёдорович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Желницкая (Адрианова) Евдокия Матфеева
Отец ребёнка: Адрианов/Андрианов Матфей Фёдорович
Смерть
Неизвестно