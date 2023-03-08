Швалев Дмитрий Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швалев Дмитрий Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Швалев Федот Иванов

Мать: Швалева Татьяна Кондратьева

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