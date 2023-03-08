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Швалев Дмитрий Федотов
Швалев Дмитрий Федотов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1847
Пол
Мужской
Отец
Швалев Федот Иванов
1821 г.р.
Мать
Швалева Татьяна Кондратьева
1823 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец:
Швалев Федот Иванов
Мать:
Швалева Татьяна Кондратьева
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