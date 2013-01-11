Словецкий Иван Казимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСловецкий Иван Казимирович

Словецкий Иван Казимирович

Место рождения

Ново-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан

Дата рождения

02.10.1930

Дата смерти

11.01.2013

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1930

Отец: Славецкий Казимир

Мать: Мазур Ксения Емельяновна

Ново-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Бракосочетание
06.02.1956

Жена: Стрельцова Александра Алексеевна

Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрельцова Александра Алексеевна

Смерть
11.01.2013
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close