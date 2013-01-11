Словецкий Иван Казимирович
Место рожденияНово-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Дата рождения02.10.1930
Дата смерти11.01.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1930
Отец: Славецкий Казимир
Мать: Мазур Ксения Емельяновна
Ново-Ильинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Бракосочетание
06.02.1956
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стрельцова Александра Алексеевна
Смерть
11.01.2013
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область