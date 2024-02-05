Артамон Леонтьев
Место рожденияд. Максимово
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Леонтей Кирсанов
Мать: Марина Григорьева
д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Антип Артамонов
Мать ребёнка: Анна Феклистова
д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Федосья Артамонова
Мать ребёнка: Анна Феклистова
д. Максимово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Феклистова
Смерть
Неизвестно