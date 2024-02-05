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Артамон Леонтьев

Место рождения

д. Максимово

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1709 г.р.

Мать

1714 г.р.

Жена

Около 1747 г.р.

Дети

Около 1777 г.р.
Около 1781 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Леонтей Кирсанов

Мать: Марина Григорьева

д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Антип Артамонов

Мать ребёнка: Анна Феклистова

д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Федосья Артамонова

Мать ребёнка: Анна Феклистова

д. Максимово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Феклистова

Смерть
Неизвестно
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