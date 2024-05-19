Осташкевич (Пашкевич) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осташкевич (Пашкевич) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осташкевич Франц Богданович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Янковская (Осташкевич) Варвара Францевна

Отец ребёнка: Осташкевич Франц Богданович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Осташкевич Юстина Францевна

Отец ребёнка: Осташкевич Франц Богданович

Рождение ребёнка
05.04.1815

Сын: Осташкевич Иосиф Францевич

Отец ребёнка: Осташкевич Франц Богданович

Восприемники при крещении Иван Дземешкевич(Демешкевич) и София Станкевич
Рождение ребёнка
07.03.1820

Сын: Осташкевич Фома Францевич

Отец ребёнка: Осташкевич Франц Богданович

Смерть
Неизвестно

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