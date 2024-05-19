Осташкевич (Пашкевич) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Янковская (Осташкевич) Варвара Францевна
Отец ребёнка: Осташкевич Франц Богданович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Осташкевич Юстина Францевна
Отец ребёнка: Осташкевич Франц Богданович
Рождение ребёнка
05.04.1815
Сын: Осташкевич Иосиф Францевич
Отец ребёнка: Осташкевич Франц Богданович
Восприемники при крещении Иван Дземешкевич(Демешкевич) и София Станкевич
Рождение ребёнка
07.03.1820
Сын: Осташкевич Фома Францевич
Отец ребёнка: Осташкевич Франц Богданович
Смерть
Неизвестно