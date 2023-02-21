Азовцева (Манешина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азовцева (Манешина) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Манешин Иван Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азовцева Вера Николаевна

Отец ребёнка: Азовцев Николай

УзССР, город Чирчик
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азовцев Николай

Смерть
Неизвестно
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