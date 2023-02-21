Азовцева (Манешина) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Манешин Иван Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азовцева Вера Николаевна
Отец ребёнка: Азовцев Николай
УзССР, город Чирчик
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азовцев Николай
Смерть
Неизвестно