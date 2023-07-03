Аллаяров Марсель Мазгарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллаяров Марсель Мазгарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1954

Дата смерти

02.11.1991

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1954

Отец: Аллаяров Мазгар Ахтямович

Мать: Аллаярова Нафиса Тафтизяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аллаярова Эльмира Марселевна

Мать ребёнка: Аллаярова Зумара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аллаярова Элиза Марселевна

Мать ребёнка: Аллаярова Зумара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аллаярова Зумара

Смерть
02.11.1991
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