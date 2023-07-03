Аллаяров Марсель Мазгарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1954
Дата смерти02.11.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аллаярова Эльмира Марселевна
Мать ребёнка: Аллаярова Зумара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аллаярова Элиза Марселевна
Мать ребёнка: Аллаярова Зумара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аллаярова Зумара
Смерть
02.11.1991