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Никулин Михаил Васильевич

Место рождения

Владимирское, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

10.11.1936

Дата смерти

12.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1936

Отец: Никулин Василий Михайлович

Мать: Никулина Пелагея Осиповна

Владимирское, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
26.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никулина Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Никулина Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Галина Николаевна

Смерть
12.08.1972
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