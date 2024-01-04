Никулин Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.11.1936
Дата смерти12.08.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1936
Рождение ребёнка
26.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никулина Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Никулина Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.1972