de Pitcarne Alexander
Место рожденияPitcairn, Leslie Parish, Fifeshire, Scotland
Дата рожденияОколо 1400
Дата смерти1454
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1400
Отец: Pitcairne Henry
Мать: Pitcairn Marion
Pitcairn, Leslie Parish, Fifeshire, Scotland
Рождение ребёнка
Около 1420
Сын: Pitcarne George
Мать ребёнка: N.N.
Pitcairn, Leslie Parish, Fifeshire, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
Alive 1454
Смерть
1454
Scotland