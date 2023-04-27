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de Pitcarne Alexander

Место рождения

Pitcairn, Leslie Parish, Fifeshire, Scotland

Дата рождения

Около 1400

Дата смерти

1454

Пол

Мужской

Отец

Около 1375 г.р.

Мать

Около 1380 г.р.

Дети

Около 1420 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1400

Отец: Pitcairne Henry

Мать: Pitcairn Marion

Pitcairn, Leslie Parish, Fifeshire, Scotland
Рождение ребёнка
Около 1420

Сын: Pitcarne George

Мать ребёнка: N.N.

Pitcairn, Leslie Parish, Fifeshire, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
Alive 1454
Смерть
1454
Scotland
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