Павел Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1811
Сын: Василий Павлович
Мать ребёнка: Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Павел Павлович
Мать ребёнка: Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Алексей Павлович
Мать ребёнка: Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Семен Павлович
Мать ребёнка: Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Астафьева Мавра Павловна
Мать ребёнка: Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно