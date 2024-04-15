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Павел Иванович

Место рождения

Булаково, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Иван

Мать: не указана

Булаково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.02.1811

Сын: Василий Павлович

Мать ребёнка: Анастасия Васильевна

Булаково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Павел Павлович

Мать ребёнка: Анастасия Васильевна

Булаково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Алексей Павлович

Мать ребёнка: Анастасия Васильевна

Булаково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Семен Павлович

Мать ребёнка: Анастасия Васильевна

Булаково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Астафьева Мавра Павловна

Мать ребёнка: Анастасия Васильевна

Булаково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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