Липкина Лукерья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липкина Лукерья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Липкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Липкин Иван Гаврилович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1835

Сын: Липкин Семен Иванович

Отец ребёнка: Липкин Иван Гаврилович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Сын: Липкин Федор Иванович

Отец ребёнка: Липкин Иван Гаврилович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Липкина Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Липкин Иван Гаврилович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Липкина Ксенья Ивановна

Отец ребёнка: Липкин Иван Гаврилович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Липкин Иларион Иванович

Отец ребёнка: Липкин Иван Гаврилович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липкин Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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