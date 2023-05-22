Липкина Лукерья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Липкин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Липкин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Липкин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Липкина Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Липкин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Липкина Ксенья Ивановна
Отец ребёнка: Липкин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Липкин Иван Гаврилович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно