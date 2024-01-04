Макар Филиппович ? /Макар Филиппович
Место рожденияСунская волость, Слободской уезд, Вятская губерния, Приволжский федеральный округ, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Филипов Филипп /Филипов/
Мать: не указана
Сунская волость, Слободской уезд, Вятская губерния, Приволжский федеральный округ, Россия
Военная служба
10.09.1915
Род войск: 40-й Сибирский стрелковый полк Воинское звание: рядовой Место события м. Сморголи Тип документа Уведомление о приеме раненого пулевое ранение без повреждения костей
Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашец
Место жительства
Неизвестно
Сунская волость, Слободской уезд, Вятская губерния, Приволжский федеральный округ, Россия
Смерть
Неизвестно