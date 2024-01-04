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Макар Филиппович ? /Макар Филиппович

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Место рождения

Сунская волость, Слободской уезд, Вятская губерния, Приволжский федеральный округ, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1847 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филипов Филипп /Филипов/

Мать: не указана

Сунская волость, Слободской уезд, Вятская губерния, Приволжский федеральный округ, Россия
Военная служба
10.09.1915
Род войск: 40-й Сибирский стрелковый полк Воинское звание: рядовой Место события м. Сморголи Тип документа Уведомление о приеме раненого пулевое ранение без повреждения костей
Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашец
Место жительства
Неизвестно
Сунская волость, Слободской уезд, Вятская губерния, Приволжский федеральный округ, Россия
Смерть
Неизвестно
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