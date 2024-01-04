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Кравченко Епимах Романович

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Кравченко Роман

Мать: не указана

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1813

Жена: Кравченко Х

Бракосочетание
1813

Жена: Кравченко Евдокия

Бракосочетание
1813

Жена: Кравченко Анна Романовна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кравченко Илья Епимахович

Мать ребёнка: Кравченко Евдокия

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кравченко Антон Епимахович

Мать ребёнка: Кравченко Анна Романовна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Прасковья Епимаховна

Мать ребёнка: Кравченко Анна Романовна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.04.1838

Дочь: Александра Епимаховна

Мать ребёнка: Кравченко Анна Романовна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.06.1839

Дочь: Феодосия Епимаховна

Мать ребёнка: Кравченко Анна Романовна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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