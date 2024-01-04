Кравченко Епимах Романович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Кравченко Роман
Мать: не указана
Бракосочетание
1813
Жена: Кравченко Х
Бракосочетание
1813
Жена: Кравченко Евдокия
Бракосочетание
1813
Жена: Кравченко Анна Романовна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кравченко Илья Епимахович
Мать ребёнка: Кравченко Евдокия
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кравченко Антон Епимахович
Мать ребёнка: Кравченко Анна Романовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Прасковья Епимаховна
Мать ребёнка: Кравченко Анна Романовна
Рождение ребёнка
19.04.1838
Дочь: Александра Епимаховна
Мать ребёнка: Кравченко Анна Романовна
Рождение ребёнка
03.06.1839
Дочь: Феодосия Епимаховна
Мать ребёнка: Кравченко Анна Романовна
Смерть
Неизвестно