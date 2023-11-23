Розин Петр Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розин Петр Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

06.01.1912

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Розин Дмитрий Григорьев

Мать: Розина Ольга Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
священник церкви Ивановского погоста на Вексе Угличского уезда.
Смерть
06.01.1912
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