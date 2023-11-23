Розин Петр Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти06.01.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Розин Дмитрий Григорьев
Мать: Розина Ольга Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
священник церкви Ивановского погоста на Вексе Угличского уезда.
Смерть
06.01.1912