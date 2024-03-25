Рыкунов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красильникова Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Рыкунова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыкунов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Рыкунова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыкунов Максим Николаевич
Мать ребёнка: Рыкунова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Рыкунова Анна
Рождение ребёнка
12.09.1884
Мать ребёнка: Рыкунова Анна
Смерть
Неизвестно