Рыкунов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкунов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красильникова Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Рыкунова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыкунов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Рыкунова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыкунов Максим Николаевич

Мать ребёнка: Рыкунова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Рыкунова Анна

Рождение ребёнка
12.09.1884

Сын: Рыкунов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Рыкунова Анна

Смерть
Неизвестно

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