Кириллюк (Гусева) Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.04.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1934
Отец: Гусев Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1954
Дочь: Витрюк Галина Михайловна
Отец ребёнка: Чепрасов Михаил
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кириллюк Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллюк Валенитина Николаевна
Отец ребёнка: Кириллюк Николай Иванович