Кириллюк (Гусева) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллюк (Гусева) Лидия Ивановна

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Место рождения

Яковлево, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.04.1934

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1934

Отец: Гусев Иван Иванович

Мать: Гусева Наталья Прокофьевна

Яковлево, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.05.1954

Дочь: Витрюк Галина Михайловна

Отец ребёнка: Чепрасов Михаил

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллюк Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кириллюк Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллюк Валенитина Николаевна

Отец ребёнка: Кириллюк Николай Иванович

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