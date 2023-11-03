Смирнова Лидия Алексеевна
Место рождениядеревня Деревеньки, Кологривской волости
Дата рождения18.12.1938 ст.
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1938 ст.
Отец: Смирнов Алексей Ильич
Мать: Смирнова Анна Фёдоровна
деревня Деревеньки, Кологривской волости
Рождение ребёнка
24.12.1960
Дочь: Имангалиева - Маркова Ирина Витальевна
Отец ребёнка: Марков Виталий
Рождение ребёнка
1966
Отец ребёнка: Качков Николай Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марков Виталий
Смерть
2016