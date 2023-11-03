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Смирнова Лидия Алексеевна

Место рождения

деревня Деревеньки, Кологривской волости

Дата рождения

18.12.1938 ст.

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1938 ст.

Отец: Смирнов Алексей Ильич

Мать: Смирнова Анна Фёдоровна

деревня Деревеньки, Кологривской волости
Рождение ребёнка
24.12.1960

Дочь: Имангалиева - Маркова Ирина Витальевна

Отец ребёнка: Марков Виталий

Рождение ребёнка
1966

Сын: Марков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Качков Николай Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качков Николай Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Виталий

Смерть
2016
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