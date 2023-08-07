Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1793

Отец: Петр Емельянович

Мать: Афимья Антиповна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Настасья Игнатьевга

Рождение ребёнка
1827

Сын: Антон Иванович

Мать ребёнка: Настасья Игнатьевга

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Настасья Игнатьевга

Рождение ребёнка
1834

Сын: Максим Иванович

Мать ребёнка: Настасья Игнатьевга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Игнатьевга

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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