Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1793
Отец: Петр Емельянович
Мать: Афимья Антиповна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Настасья Игнатьевга
Рождение ребёнка
1827
Сын: Антон Иванович
Мать ребёнка: Настасья Игнатьевга
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Настасья Игнатьевга
Рождение ребёнка
1834
Сын: Максим Иванович
Мать ребёнка: Настасья Игнатьевга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Игнатьевга
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно