Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1710 г.р.

Мать

1711 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Александр Моисеевич

Мать: Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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