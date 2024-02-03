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Фурманова (Семеринская) Лариса Николаевна
Фурманова (Семеринская) Лариса Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.1966
Пол
Женский
Отец
Семеринский Николай
Мать
Семеринская (Чабан) Галина (Анна) Самуиловна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1966
Отец:
Семеринский Николай
Мать:
Семеринская Галина (Анна) Самуиловна
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