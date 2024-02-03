Фурманова (Семеринская) Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурманова (Семеринская) Лариса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1966

Отец: Семеринский Николай

Мать: Семеринская Галина (Анна) Самуиловна

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