Солдатов Николай Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Николай Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1773

Отец: Медведев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Солдатов Леонтий Николаев

Мать ребёнка: Солдатова Акулина

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Пелагея Николаева

Мать ребёнка: Солдатова Акулина

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Солдатов Михей Николаев

Мать ребёнка: Солдатова Акулина

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Белякова Евфимия (Афимья) Николаева

Мать ребёнка: Солдатова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Акулина

Смерть
Неизвестно
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