Солдатов Николай Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1773
Отец: Медведев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Сын: Солдатов Леонтий Николаев
Мать ребёнка: Солдатова Акулина
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Пелагея Николаева
Мать ребёнка: Солдатова Акулина
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Мать ребёнка: Солдатова Акулина
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Белякова Евфимия (Афимья) Николаева
Мать ребёнка: Солдатова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солдатова Акулина
Смерть
Неизвестно