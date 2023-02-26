Рыбакова (Борнисевич) Бронислава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Борнисевич) Бронислава

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Рыбаков Викентий Петрович

Отец ребёнка: Рыбаков Пётр (Викентьевич)

д.Микулино Руднянского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбаков Пётр (Викентьевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбаков Пётр (Викентьевич)

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