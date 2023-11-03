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Буторина Параскева Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1897

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Буторин Иван Петров

Рождение ребёнка
02.03.1903

Сын: Буторин Павел Иванович

Отец ребёнка: Буторин Иван Петров

Рождение ребёнка
27.08.1904

Сын: Буторин Александр Иванович

Отец ребёнка: Буторин Иван Петров

Тихон Петрович и девица Анна Флоровна
Рождение ребёнка
26.11.1906

Сын: Буторин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Буторин Иван Петров

Рождение ребёнка
18.09.1910

Сын: Буторин Константин Иванович

Отец ребёнка: Буторин Иван Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Буторин Иван Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буторин Иван Петров

Смерть
Неизвестно
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