Буторина Параскева Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1897
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Буторин Иван Петров
Рождение ребёнка
02.03.1903
Отец ребёнка: Буторин Иван Петров
Рождение ребёнка
27.08.1904
Сын: Буторин Александр Иванович
Отец ребёнка: Буторин Иван Петров
Тихон Петрович и девица Анна Флоровна
Рождение ребёнка
26.11.1906
Отец ребёнка: Буторин Иван Петров
Рождение ребёнка
18.09.1910
Сын: Буторин Константин Иванович
Отец ребёнка: Буторин Иван Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Буторин Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буторин Иван Петров
Смерть
Неизвестно