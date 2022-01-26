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Лоскутов Владислав Станиславович
Лоскутов Владислав Станиславович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.01.2022
Пол
Мужской
Отец
Лоскутов Станислав Михайлович
1996 г.р.
Мать
Потапова Алена Витальевна
1998 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.2022
Отец:
Лоскутов Станислав Михайлович
Мать:
Потапова Алена Витальевна
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