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Тавостин Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Тавостин Михаил Игнатьевич

Мать: Тавостина Клавдия Григорьевна

Рождение ребёнка
21.10.1955

Дочь: Лукинова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Тавостина Мария Дмитриевна

Место рождение можно уточнить после разговора с мамой.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тавостин Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Тавостина Мария Дмитриевна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тавостина Мария Дмитриевна

Смерть
2000
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