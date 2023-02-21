Тавостин Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
21.10.1955
Дочь: Лукинова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Тавостина Мария Дмитриевна
Место рождение можно уточнить после разговора с мамой.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тавостин Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Тавостина Мария Дмитриевна
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000