Трунов Никита Никанорович
Место рожденияс. Вязовое, Скороднянского р-на
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трунов Никанор Назарович
Мать: не указана
с. Вязовое, Скороднянского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трунова Ксения Никитична
Мать ребёнка: Трунова Мария Михайловна
с. Вязовое, Скороднянского р-на
Смерть
Неизвестно