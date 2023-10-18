Трунов Никита Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунов Никита Никанорович

Место рождения

с. Вязовое, Скороднянского р-на

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трунов Никанор Назарович

Мать: не указана

с. Вязовое, Скороднянского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трунова Ксения Никитична

Мать ребёнка: Трунова Мария Михайловна

с. Вязовое, Скороднянского р-на
Смерть
Неизвестно
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