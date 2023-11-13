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Василий Никифоров
Василий Никифоров
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Можжерин Никифор Иванович
1801 г.р.
Мать
Можжерина (Комезова) Татьяна Федоровна
Около 1805 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Можжерин Никифор Иванович
Мать:
Можжерина Татьяна Федоровна
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