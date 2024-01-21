Дрягина Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1952
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1952
Рождение ребёнка
31.10.1976
Сын: Дрягин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Дрягин Александр
Рождение ребёнка
30.10.1978
Сын: Дрягин Олег Александрович
Отец ребёнка: Дрягин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дрягин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Дрягин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дрягин Александр