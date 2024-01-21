Дрягина Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрягина Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1952

Отец: Калашников Пётр Макарович

Мать: Калашникова Клавдия Георгиевна

Рождение ребёнка
31.10.1976

Сын: Дрягин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Дрягин Александр

Рождение ребёнка
30.10.1978

Сын: Дрягин Олег Александрович

Отец ребёнка: Дрягин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрягин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Дрягин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрягин Александр

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