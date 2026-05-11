Озеров Тимофей Никитович
мужской, родился 1841
умер Неизвестно
Мать(Епихина) Акилина Савиновна1822 г.р.
ОтецОзеров Никита Маркович1823 г.р.
Супруги
Марфа Григорьевна1841 г.р.
Дети
Озеров Феодор Тимофеевич1866 г.р.
Озеров Иван Тимофеевич1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Марфа Григорьевна
Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Марфа Григорьевна
Смерть
Неизвестно