Озеров Тимофей Никитович 1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Озеров Тимофей Никитович

Автор
ТТ
Тарасова Т.

мужской, родился 1841

умер Неизвестно

Мать
(Епихина) Акилина Савиновна1822 г.р.
Отец
Озеров Никита Маркович1823 г.р.
Супруги
Марфа Григорьевна1841 г.р.
Дети
Озеров Феодор Тимофеевич1866 г.р.
Озеров Иван Тимофеевич1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Озеров Никита Маркович

Мать: (Епихина) Акилина Савиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Озеров Феодор Тимофеевич

Мать ребёнка: Марфа Григорьевна

Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
1872

Сын: Озеров Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Марфа Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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