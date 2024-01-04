Колесников Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Колесникова Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Колесникова Анна Тимофеевна
Собакино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Зубарева, Тюменский муниципальный район, Тюменская область