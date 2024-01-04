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Колесников Яков Васильевич

Место рождения

Собакино, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Собакино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Колесникова Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Колесникова Анна Тимофеевна

Собакино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Зубарева, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
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