Феодосья Анфимовна
Место рождения
Дата рождения1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1893
Муж: Степан Иосифович
Рождение ребёнка
09.07.1894
Дочь: Ольга Степановна
Отец ребёнка: Степан Иосифович
Рождение ребёнка
01.02.1896
Сын: Семён Степанович
Отец ребёнка: Степан Иосифович
Рождение ребёнка
08.03.1897
Дочь: Василиса Степановна
Отец ребёнка: Степан Иосифович
Рождение ребёнка
24.06.1899
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Степан Иосифович
Рождение ребёнка
22.09.1907
Сын: Иван Степанович
Отец ребёнка: Степан Иосифович
Рождение ребёнка
02.12.1909
Сын: Николай Степанович
Отец ребёнка: Степан Иосифович
Рождение ребёнка
12.02.1911
Сын: Фёдор Степанович
Отец ребёнка: Степан Иосифович
Рождение ребёнка
26.01.1913
Сын: Семён Степанович
Отец ребёнка: Степан Иосифович
Рождение ребёнка
30.05.1914
Сын: Иван Фёдорович?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.09.1916
Дочь: Анна Митрофановна ?
Отец ребёнка: не указан