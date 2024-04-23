Феодосья Анфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеодосья Анфимовна

Феодосья Анфимовна

Место рождения

Каменка, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1893

Муж: Степан Иосифович

Рождение ребёнка
09.07.1894

Дочь: Ольга Степановна

Отец ребёнка: Степан Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1896

Сын: Семён Степанович

Отец ребёнка: Степан Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.03.1897

Дочь: Василиса Степановна

Отец ребёнка: Степан Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.06.1899

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Степан Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.09.1907

Сын: Иван Степанович

Отец ребёнка: Степан Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.12.1909

Сын: Николай Степанович

Отец ребёнка: Степан Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1911

Сын: Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Степан Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.01.1913

Сын: Семён Степанович

Отец ребёнка: Степан Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
30.05.1914

Сын: Иван Фёдорович?

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.09.1916

Дочь: Анна Митрофановна ?

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.