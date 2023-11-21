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Балашов Дмитрий Григорьев

Место рождения

Псков.,Новоржев, дер. Тверитенко

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Балашов Григорий Иванович

Мать: Стефанида Матвеева

Псков.,Новоржев, дер. Тверитенко
Рождение ребёнка
1852

Сын: Балашов Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия Емельянова

Алексино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Емельянова

Смерть
Неизвестно
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