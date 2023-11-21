Балашов Дмитрий Григорьев
Место рожденияПсков.,Новоржев, дер. Тверитенко
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Балашов Григорий Иванович
Мать: Стефанида Матвеева
Псков.,Новоржев, дер. Тверитенко
Рождение ребёнка
1852
Сын: Балашов Афанасий Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдокия Емельянова
Алексино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Емельянова
Смерть
Неизвестно