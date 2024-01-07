(Алхимова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алхимова) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Отец

Около 1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Алхимов Алексей

Мать: Алхимова Александра

Смерть
1940
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