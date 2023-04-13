Дресвянкина Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дресвянкина Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1951

Дата смерти

13.04.2023

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1951

Отец: Дресвянкин Александр

Мать: Ворожцова Нина Степановна

Рождение ребёнка
11.09.1976

Дочь: Стихина Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Алимпиев Геннадий Борисович

Рождение ребёнка
28.02.1987

Дочь: Сысоева Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Алимпиев Геннадий Борисович

Рождение ребёнка
29.04.1993

Дочь: Синицина Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Алимпиев Геннадий Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алимпиев Геннадий Борисович

Смерть
13.04.2023
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