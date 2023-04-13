Дресвянкина Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1951
Дата смерти13.04.2023
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1951
Отец: Дресвянкин Александр
Рождение ребёнка
11.09.1976
Дочь: Стихина Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Алимпиев Геннадий Борисович
Рождение ребёнка
28.02.1987
Дочь: Сысоева Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Алимпиев Геннадий Борисович
Рождение ребёнка
29.04.1993
Дочь: Синицина Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Алимпиев Геннадий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.2023