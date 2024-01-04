Иванов Дмитрий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Дмитрий Фёдорович

Место рождения

Иваново, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.10.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1901 ст.

Отец: Фёдоров Фёдор Иванов

Мать: Фёдорова Наталья Родионова

Иваново, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Ефросинья Антоновна

Зубово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ефросинья Антоновна

Смерть
Неизвестно
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