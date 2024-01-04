Иванов Дмитрий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения26.10.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1901 ст.
Отец: Фёдоров Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
25.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Ефросинья Антоновна
Зубово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно