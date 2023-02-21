Швец Ольга Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1943
Дочь: Барабанова Лариса
Отец ребёнка: Швец Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Швец Вячеслав
Отец ребёнка: Швец Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швец Галина
Отец ребёнка: Швец Иван Максимович
Смерть
1996