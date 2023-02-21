Швец Ольга Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвец Ольга Никифоровна

Швец Ольга Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1943

Дочь: Барабанова Лариса

Отец ребёнка: Швец Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швец Вячеслав

Отец ребёнка: Швец Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швец Галина

Отец ребёнка: Швец Иван Максимович

Смерть
1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close