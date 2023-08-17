Мартьянова (Аристова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянова (Аристова) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1913

Дата смерти

28.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1913

Отец: Аристов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1948

Дочь: Бехчанова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Мартьянов Петр Андреевич

Мордовские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пополитова Лидия Петровна

Отец ребёнка: Мартьянов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева Нина Петровна

Отец ребёнка: Мартьянов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Василий Петрович

Отец ребёнка: Мартьянов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Александр Петрович

Отец ребёнка: Мартьянов Петр Андреевич

Смерть
28.11.1968
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