Мартьянова (Аристова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1913
Дата смерти28.11.1968
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1913
Отец: Аристов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1948
Дочь: Бехчанова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Мартьянов Петр Андреевич
Мордовские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пополитова Лидия Петровна
Отец ребёнка: Мартьянов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Нина Петровна
Отец ребёнка: Мартьянов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Василий Петрович
Отец ребёнка: Мартьянов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Александр Петрович
Отец ребёнка: Мартьянов Петр Андреевич
Смерть
28.11.1968