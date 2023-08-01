Кобылкин Анатолий Афанасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1959
Сын: Кобылкин Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Олифиренко Надежда Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобылкина Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Олифиренко Надежда Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобылкина Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Олифиренко Надежда Александровна
Смерть
Неизвестно