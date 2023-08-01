Кобылкин Анатолий Афанасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобылкин Анатолий Афанасович

Кобылкин Анатолий Афанасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кобылкин Афанасий Никитович

Мать: Кобылкина Бойченко Марфа Максимовна

Рождение ребёнка
10.01.1959

Сын: Кобылкин Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Олифиренко Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобылкина Валентина Анатольевна

Мать ребёнка: Олифиренко Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобылкина Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Олифиренко Надежда Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close