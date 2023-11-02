Анисим Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.
Отец: Козьма Карпов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марья Анисимова
Мать ребёнка: Марфа Харламова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агриппина Анисимова
Мать ребёнка: Марфа Харламова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Харламова
Смерть
Неизвестно