Анисим Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисим Козьмин

Анисим Козьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: Козьма Карпов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марья Анисимова

Мать ребёнка: Марфа Харламова

Фетисово, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агриппина Анисимова

Мать ребёнка: Марфа Харламова

Фетисово, Одоевский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Харламова

Фетисово, Одоевский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close