Blank Johannes
Место рождения
Дата рождения02.01.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1912
Отец: Blank Johann (Johannes)
Мать: Blank Emilie
Бракосочетание
1931
Жена: Blank Maria
Mariental
Рождение ребёнка
06.07.1932
Рождение ребёнка
20.09.1937
Рождение ребёнка
18.05.1940
Бракосочетание
1956
Жена: Blank Rosa
Deutschland
Смерть
Неизвестно