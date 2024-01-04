Blank Johannes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBlank Johannes

Blank Johannes

Место рождения

Марьевка, Дніпропетровська область

Дата рождения

02.01.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1911 г.р.
1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1912

Отец: Blank Johann (Johannes)

Мать: Blank Emilie

Марьевка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
1931

Жена: Blank Maria

Марьевка, Дніпропетровська область
Mariental
Рождение ребёнка
06.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Blank Maria

Марьевка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
20.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Blank Maria

Марьевка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
18.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Blank Maria

Марьевка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
1956

Жена: Blank Rosa

Deutschland
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close