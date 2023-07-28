Пархоменко Сергей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко Сергей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1979

Отец: Пархоменко Юрий

Мать: Исакова Елена

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