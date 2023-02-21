Чернышова (Козлова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернышов Андрей Гаврилович
Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Жохово
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Рождение ребёнка
29.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернышов Андрей Гаврилович
Рыбкино, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно