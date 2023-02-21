Чернышова (Козлова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Козлова) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышов Андрей Гаврилович

Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Жохово
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Рождение ребёнка
29.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышов Андрей Гаврилович

Рыбкино, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышов Андрей Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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