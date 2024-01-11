Галимов Загит Мухаметшивич
Место рожденияд.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1903
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Галимов Мухаметша
Мать: не указана
д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1926
Сын: Галимов Вазих
Мать ребёнка: Галимова Сабыржихан Хамит Кызы
д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
1928
Сын: Галимов Жаудат
Мать ребёнка: Галимова Сабыржихан Хамит Кызы
Рождение ребёнка
11.10.1930
Сын: Галимов Фиргать
Мать ребёнка: Галимова Сабыржихан Хамит Кызы
д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
1933
Сын: Галимов Фахим
Мать ребёнка: Галимова Сабыржихан Хамит Кызы
Рождение ребёнка
10.11.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галимова Сабыржихан Хамит Кызы
д.Бик-Утеево Буинского р-на
Военная служба
Неизвестно
Галимов Загит Мухаметович Дата рождения __.__.1903 Место рождения Татарская АССР, Буинский р-н, Бик-Утеевский с/с, д. Бик-Утеево Дата и место призыва 04.04.1942 Буинский РВК, Татарская АССР, Буински... Показать все
Смерть
?.12.1942