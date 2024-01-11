Галимов Загит Мухаметшивич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимов Загит Мухаметшивич

Место рождения

д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
1928 г.р.
1930 г.р.
1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Галимов Мухаметша

Мать: не указана

д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1926

Сын: Галимов Вазих

Мать ребёнка: Галимова Сабыржихан Хамит Кызы

д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
1928

Сын: Галимов Жаудат

Мать ребёнка: Галимова Сабыржихан Хамит Кызы

Рождение ребёнка
11.10.1930

Сын: Галимов Фиргать

Мать ребёнка: Галимова Сабыржихан Хамит Кызы

д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
1933

Сын: Галимов Фахим

Мать ребёнка: Галимова Сабыржихан Хамит Кызы

Рождение ребёнка
10.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимова Сабыржихан Хамит Кызы

д.Бик-Утеево Буинского р-на
Военная служба
Неизвестно
Галимов Загит Мухаметович Дата рождения __.__.1903 Место рождения Татарская АССР, Буинский р-н, Бик-Утеевский с/с, д. Бик-Утеево Дата и место призыва 04.04.1942 Буинский РВК, Татарская АССР, Буински... Показать все
Смерть
?.12.1942
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