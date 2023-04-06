Коваленко Мотрона Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1846
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Евгения Лукинична
Отец ребёнка: Коваленко Лука Ефимович
Рождение ребёнка
19.09.1851
Отец ребёнка: Коваленко Лука Ефимович
Рождение ребёнка
19.02.1854
Дочь: Евдокия Лукинична
Отец ребёнка: Коваленко Лука Ефимович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Васса Лукинична
Отец ребёнка: Коваленко Лука Ефимович
Рождение ребёнка
02.02.1859
Отец ребёнка: Коваленко Лука Ефимович
Рождение ребёнка
06.04.1862
Сын: Коваленко Евтизхий
Отец ребёнка: Коваленко Лука Ефимович
Рождение ребёнка
24.04.1868
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Коваленко Лука Ефимович
Смерть
Неизвестно