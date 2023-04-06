Коваленко Мотрона Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваленко Мотрона Афанасьевна

Коваленко Мотрона Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1846

Муж: Коваленко Лука Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Евгения Лукинична

Отец ребёнка: Коваленко Лука Ефимович

Рождение ребёнка
19.09.1851

Сын: Коваленко Савва Лукич

Отец ребёнка: Коваленко Лука Ефимович

Лука, Черкаська область
Рождение ребёнка
19.02.1854

Дочь: Евдокия Лукинична

Отец ребёнка: Коваленко Лука Ефимович

Лука, Черкаська область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Васса Лукинична

Отец ребёнка: Коваленко Лука Ефимович

Лука, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.02.1859

Сын: Коваленко Семен Лукич

Отец ребёнка: Коваленко Лука Ефимович

Лука, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.04.1862

Сын: Коваленко Евтизхий

Отец ребёнка: Коваленко Лука Ефимович

Рождение ребёнка
24.04.1868

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Коваленко Лука Ефимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close