Кротова Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКротова Надежда Николаевна

Кротова Надежда Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.04.2012

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.2012

Отец: Кротов Николай Викторович

Мать: Кротова Елена Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close