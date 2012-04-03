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Кротова Надежда Николаевна
Кротова Надежда Николаевна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
03.04.2012
Пол
Женский
Отец
Кротов Николай Викторович
1981 г.р.
Мать
Кротова (Клипенко) Елена Владимировна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.2012
Отец:
Кротов Николай Викторович
Мать:
Кротова Елена Владимировна
Москва
, город федерального значения Москва
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