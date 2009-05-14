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Сударева Александра
Сударева Александра
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.05.2009
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Сударева Дарья Алексеевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ША
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.2009
Отец: не указан
Мать:
Сударева Дарья Алексеевна
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