Никотин Дмитрий
Место рождения
Дата рожденияОколо 06.11.1921
Дата смертиОколо ?.02.1972
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.11.1921
Отец: Потопчук Владимир
Рождение ребёнка
01.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никотина Валентина Александровна
Коростень, Житомирська область
Рождение ребёнка
31.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никотина Валентина Александровна
Смерть
Около ?.02.1972