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Никотин Дмитрий

Место рождения

Обиходы, Житомирська область

Дата рождения

Около 06.11.1921

Дата смерти

Около ?.02.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.11.1921

Отец: Потопчук Владимир

Мать: Никотина Евгения Павловна

Обиходы, Житомирська область
Рождение ребёнка
01.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никотина Валентина Александровна

Коростень, Житомирська область
Рождение ребёнка
31.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никотина Валентина Александровна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Смерть
Около ?.02.1972
Брянск, город Брянск, Брянская область
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